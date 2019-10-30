برشلونة لن يضم لاعبين جدد في الشتاء!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني لن يتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة أبلغ أعضاءه في الجمعية العمومية أن النادي يحتاج هذا الموسم إلى بيع لاعبين بقيمة 124 مليون يورو، وبالتالي لن يتم شراء أي صفقة في كانون الثاني/يناير المقبل.

وأشارت إلى أن توفير هذا الرقم سيكون في المتناول، إذا قرر بايرن ميونخ تفعيل بند الشراء في عقد البرازيلي فيليب كوتينيو بقيمة 120 مليون يورو، ولكن موقف النادي البافاري لا يزال غير واضح.

وأوضحت أنه يمكن إدراج قيمة بيع مالكوم إلى زينيت (40 مليون يورو) هذا الموسم في الميزانية، مع الوضع في الاعتبار أن برشلونة لم يسدد بعد كل تكاليف ضم اللاعب البرازيلي من بوردو (42 مليون يورو).

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وقالت الصحيفة إن المبيعات في الشتاء ربما تتركز على لاعبي الوسط، بسبب التخمة في هذا المركز وقد يتم الاستغناء عن إيفان راكيتيتش أو أرتورو فيدال أو كارليس ألينيا، ولكن لن يرحلوا جميعا في وقت واحد.

وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن اللاعبين سيرحلوا في الميركاتو الشتوي بصيغة البيع النهائي، أو الإعارة مع إلزامية الشراء في الصيف المقبل.

ويحظى راكيتيتش باهتمام من مانشستر يونايتد وإنتر ميلان، كما أنه كان قريبًا في الصيف الماضي من الانتقال إلى يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

أما فيدال فإنه يعد هدفًا بارزًا للنيراتزوري بقيادة مدربه السابق في يوفنتوس أنطونيو كونتي، بينما يجذب ألينيا أنظار المسؤولين في توتنهام.