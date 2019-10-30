النقب: آلاف الطلاب بالبيوت بسبب إضراب الحافلات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال عدد من أهالي قرى مجلس القيصوم الإقليمي في منطقة النقب، جنوبي البلاد، إن الآلاف من الطلاب الذين يتعلمون في مدارس قرى القيصوم بقوا، اليوم الأربعاء، في بيوتهم لليوم الثاني على التوالي ولم يصلوا إلى مقاعد الدراسة بسبب توقف بعض شركات وحافلات نقل الطلاب عن عملها احتجاجا على عدم تلقي أجورها من عدة أشهر.

وأعرب أهالي الطلاب عن تذمرهم الشديد بسبب تواجد أولادهم في المنازل لأسباب تتعلق بالوزارة والمجلس الإقليمي والشركات وليس بأمور تتعلق بالمدارس أو غيرها. وطالبوا المؤسسات ذات الصلة بالتدخل السريع من أجل حل الخلافات وإعادة الطلاب إلى مدارسهم.

مجلس القيصوم الإقليمي: "التربية والتعليم" مسؤولة عن عدم توفير سفريات للطلاب

وقال مساعد رئيس مجلس القيصوم الإقليمي، عقاب العواودة، لـ"عرب 48" صباح اليوم، إن "وزارة التربية والتعليم لم تف بوعوداتها، ولم تحوّل الميزانيات للمجلس التي تعهدت بتخصيصها من أجل نقل الطلاب إلى للمدارس، بعد احتجاجات الأهالي الأخيرة".

وأكد أن "المسؤولية تقع على الوزارة، ورئيس المجلس، سلامة الأطرش، عقد جلسة مع الوزارة وهو عمل وضغط من أجل حل المشكلة، وكلنا أمل أن تحل المشكلة اليوم".