اللد: وقفة احتجاجية ضد استمرار مصنع كيماوي بحي المحطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك عدد من أهالي اللد صباح اليوم، الأربعاء، في وقفة احتجاجية دعا إليها عضو المجلس البلدي باللد، المحامي عبد الكريم زبارقة، وناشطون آخرون، وذلك ضد الأضرار البيئية والصحية التي يتسبب بها مصنع للمواد الكيماوية لسكان حيي شنير والمحطة بالمدينة.

وجاءت الوقفة بمشاركة النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، وأعضاء المجلس البلدي العرب في مدينة اللد، فرج بن فرج، عبد الكريم زبارقة، فداء شحادة، محمد أبو شريقي، جمال أبو صيام، أكرم ساق الله.

وتم خلال الوقفة رفع لافتات كتبت عليها شعارات وأطلقت هتافات منددة بالأضرار الواقعة على المواطنين إثر عمل المصنع وسط المنطقة المأهولة بالسكان.