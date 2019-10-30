اعتقال 26 فلسطينيا بالضفة والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تم خلالها اعتقال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 19 شابا خلال مداهمات واقتحامات بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين.

وفي القدس، قالت شرطة الاحتلال أن عناصرها اعتقلوا 7 شبان عقب مواجهات في شارع الواد في القدس القديمة.

واعتقلت شرطة الاحتلال أربعة شبان من قرية بيت دقو، قضاء القدس. وقال مواطنون أن قوات كبيرة للاحتلال داهمت القرية، واعتقلت كلا من: يزن إبراهيم مرار، وطارق علي حسين، وموسى علي حسين، وسعيد مصطفى داود.

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وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ربيع فرح أبو النواس من بلدة سنجل ه، فيما اعتقلت الشاب مصطفى تيسير من بلدة دير أبو مشعل، إضافة إلى الأسير المحرر محمد عيسى حسين من قرية المزرعة الغربية.

واندلعت مواجهات في قرية أبو قش خلال انسحاب الاحتلال من المزرعة الغربية، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت.

بينما في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، هم: خليل قاسم الشيخ، وقاسم طالب الشيخ، من قرية مراح رباح، ونادر شبلي العزة من مخيم العزة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.