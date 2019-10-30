حالة الطقس: أجواء خريفية وارتفاع على درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتستقر الأجواء تدريجيا، وفي ساعات الصباح الأولى يكون الجو باردا نسبيا وترتفع درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات النهار لتصبح الأجواء خريفية معتدلة. وتكون الرياح شمالية شرقية صباحا تتحول إلى شمالية غربية في النهار.

وفي يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء خريفية باردة نسبيا صباحا، وتكون الأجواء غائمة جزئيا مع فرصة لهطول زخات محلية متفرقة في بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء لتصبح باردة نسبيا خصوصاً في المناطق الجبلية. الرياح تكون شمالية شرقية صباحا تتحول إلى شمالية غربية في ساعات النهار.

تبقى الأجواء على حالها دون تغير يذكر على درجات الحرارة في يوم الجمعة، ويسود جو خريفي لطيف في ساعات النهار ومائل للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. وتسطع الشمس لساعات خلال ساعات النهار. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة. وتكون الفرصة سانحة لزخات من الأمطار المحلية تتركز في المناطق الساحلية والمالية. مع بقاء الجو خريفي لطيف نهارا وبارد نسبي ليلا وفجرا. الرياح تكون شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.