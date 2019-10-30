ميلان يخطط للتعاقد مع نجم يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق آيه سي ميلان الإيطالي يخطط للتعاقد مع أحد نجوم يوفنتوس لتعزيز خط الدفاع خلال الفترة القادمة.
وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن ميلان مهتم بقوة بضم المدافع الإيطالي، دانييلي روجاني، حيث يرى أنه مدافع ذو خبرة، وسيضيف الكثير لدفاع الروسينيري.
وكان روجاني قد جدد عقده مع يوفنتوس في آذار/مارس الماضي حتى موسم 2023، لكنه لم يشارك مع البيانكونيري هذا الموسم على الإطلاق سواء في الدوري أو دوري الأبطال، وهو ما يشير بإمكانية رحيله عن تورينو في كانون الثاني/يناير المقبل.
وأشار التقرير إلى أن اسم روجاني ارتبط بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي أيضًا، فهناك اهتمام من قبل كبار البريمييرليغ بالحصول على خدماته، مثل آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد.
وتقدر القيمة السوقية لروجاني بما يقرب من 23 مليون يورو، وهو مبلغ قد يدفع يوفنتوس للموافقة على رحيله، حال تلقي عرضًا رسميًا.
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