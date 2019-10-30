مانشستر سيتي يفوز ويتأهل لربع نهائي الرابطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الدور ثمن النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وأحرز ثلاثية مانشستر سيتي كل من اللاعبين نيكولاس أوتاميندي وسيرجيو أغويرو (هدفان)، وفي المقابل سجل هدف ساوثهامبتون اللاعب جاك ستيفنس.

وبهذا الفوز حصد مانشستر سيتي بطاقة تأهله للدور ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

مجريات المباراة:

أنقذ حارس ساوثهامبتون أليكس ماكارثي تسديدة مركزة من محرز في الدقيقة السادسة، بعدها بخمس دقائق، أسكن أنجيلينو الكرة على صدره قبل أن يطلق تسديدة لم يجد ماكارثي صعوبة في التصدي لها.

وعاد أنجيلينو ليستقبل كرة من أغويرو ويسدد من خارج الجزاء قبل أن يتصدى ماكارثي لمحاولته في الدقيقة 19، فخرجت الكرة إلى ركنية نفذها سيلفا عللى رأس أوتامندي الذي أودعها الشباك بالدقيقة 20.

ومرت الدقائق التالية هادئة، حتى احتسب الحكم ركلة حرة نفذها أغويرو حول الحائط بيد أنها ابتعدت قليلا عن المرمى في الدقيقة 35، قبل أن يضيف المهاجم الأرجنتيني الهدف الثاني بالدقيقة 38، عندما تابع بسهولة تمريرة عرضية من ووكر إثر مجهود فردي من الأخير في الناحية اليمنى.

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وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، اقترب مانشستر سيتي من إضافة الهدف الثالث، عندما وصلت الكرة إلى الإنجليزي فودين الذي وجّه تسديدة تصدى لها ماكارثي باقتدار.

وواصل مانشستر سيتي هيمنته في الشوط الثاني، وأثمرت لعبة مشتركة جميلة بين أغويرو ومحرز عن وصول الكرة إلى سيلفا الذي سدد من حافة منطقة الست ياردات، بيد أن الحارس ماكارثي أنقذ الموقف في الدقيقة 50.

وأضاف أغويرو هدفه الثاني في المباراة بالدقيقة 56، عندما تابع تسديدة محرز المرتدة من الدفاع بلمسة واحدة في المرمى من مسافة قريبة، ومر فودين من الناحية اليسرى قبل أن يرسل الكرة سيطر عليها جيسوس رغم تعثرها وأعاد للخلف إلى محرز الذي سدد في قدم المدافع بيدناريك بالدقيقة 60.

ودخل جواو كانسيلو إلى تشكيلة سيتي بدلا من ووكر، وتمكن ساوثهامبتون أخيرا من تهديد مرمى سيتي في الدقيقة 65، عندما تقدم بوفال بالكرة قبل أن يطلق تسديدة قوية منخفضة أبعدها الحارس برافو بأطراف أصابعه.

ولم ييأس ساوثهامبتون، وضغط من أجل تقليص الفارق، فأرسل وارد-براوس كرة أمام المرمى وصلت إلى المدافع ستيفنز الذي تابعها بلمسة واحدة بين أن براوس تألق في إبعادها بالدقيقة 72، لكن هذا الثنائي عوض في الدقيقة 75، عندما رفع الأول كرة عرضية على رأس الثاني الذي وضعها من فوق الحارس وداخل الشباك.

وفي الدقائق الأخيرة تعرض أنجيلينو للإصابة ليدخل بدلا منه جون ستونز، قبل أن تميل المجريات للهدوء، ويخرج مانشستر سيتي بفوز سلس.