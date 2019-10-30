اعتقال إسرائيلي تسلل إلى الأردن بطريقة "غير شرعية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألقت السلطات الأردنية، مساء الثلاثاء، القبض على مواطن إسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية إلى الأراضي الأردنية، بحسب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، ما أكده الجيش الإسرائيلي لاحقا.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مساء اليوم، أن "السلطات المعنية ألقت مساء اليوم القبض على مواطن إسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية إلى أراضي المملكة عبر الحدود في المنطقة الشمالية".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، إن "السلطات المعنية تتحفظ على المتسلل، وتجري التحقيقات اللازمة معه تمهيدا لإحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وفي وقت لاحق، أكد الجيش الإسرائيلي "اعتقال السلطات الأردنية مواطن إسرائيلي عَبَرَ الحدود نحو الأردن"، وأضاف الجيش في بيان مقتضب، أن المواطن "خضع للتحقيق لدى أجهزة الأمن الأردنية". وأضاف البيان إلى أن "المواطن تسلل طوعا وبإرادته".

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وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن "السلطات الأردنية عادة ما تعيد المتسللين"، مشددة على أن "المناخ اليوم مختلف قليلا"، في إشارة إلى استدعاء السفير الأردني لدى إسرائيلي على خلفية اعتقال السلطات الإسرائيلية مواطنين أردنيين إداريًا، دون تقديم لائحة اتهام ضدهم.

يشار إلى أن الأردن استدعت مساء الثلاثاء، سفيرها لدى تل أبيب، على خلفية اعتقال المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، واستمرار اعتقالهما الإداري "اللاقانوني واللإنساني"، لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن عدد الأسرى الأردنيين المحتجزين حاليًا في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي 25 أسيرًا، من بينهم الأسيرة هبة اللبدي والتي تواصل إضرابها المفتوح عن الطعام لليوم 27 على التوالي، احتجاجًا على اعتقالها الإداري.