شكرا لقرائتكم في أول ساعاته.. العراقيون يكسرون حظر التجول ببغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خرج آلاف العراقيين ليل الاثنين-الثلاثاء، سيراً وبسياراتهم، مطلقين العنان للأبواق والأناشيد، في كسر لحظر التجول الذي أعلنته السلطات في بغداد، فيما لا يزال متظاهرون يحتشدون في ساحة التحرير، وفق ما أفاد شهود لوكالة فرانس برس.

وكانت وحدة الإعلام في قيادة عمليات بغداد قد أعلنت في بيان لها فرض حظر التجوال للأشخاص، وسير المركبات، والدراجات النارية والهوائية، والعربات بمختلف أنواعها، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من مساء الاثنين ولغاية الساعة السادسة صباحاً وحتى إشعار آخر، وذلك لحماية المتظاهرين ومنع المندسين من استهدافهم.

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وأضاف البيان أن القيادة تهيب بتعاون جميع المواطنين خدمة للصالح العام.

قنابل مسيلة للدموع

هذا وقتل ما لا يقل عن شخصين، وأصيب 112 آخرون، الاثنين، في العاصمة العراقية بغداد عندما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع، وذلك في رابع يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بحسب ما أبلغت مصادر أمنية وطبية وكالة رويترز، في حين أفادت مفوضية حقوق الإنسان بمقتل 5 متظاهرين.

يذكر أن قوات الأمن العراقية كانت أطلقت الغاز المسيل للدموع على طلاب المدارس والجامعات الذين تحدوا تحذيرات رئيس الوزراء وشاركوا في احتجاجات الاثنين.