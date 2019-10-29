شكرا لقرائتكم حادث مروع بمصر.. قطار يفصل رأس شاب بسبب "تذكرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في حادث مروع هز مشاعر المصريين وأثار سخطا واسعا على مواقع التواصل لقى شاب مصرعه أسفل عجلات قطار وأصيب آخر بعدما أجبرهم مسؤولو قطار على القفز منه أثناء سيره.

وتبين أن مسؤولي قطار الإسكندرية الأقصر أجبروا شابين على القفز منه أثناء سيره بسبب عدم قدرتهما على سداد قيمة تذكرة الركوب، فلقى الأول مصرعه دهسا أسفل عجلاته، وفصل القطار رأسه عن جسده، وأصيب الآخر بإصابات خطيرة.

وكشفت وزارة النقل المصرية تفاصيل الحادث، وقالت إن الحادث وقع بمدينة طنطا أثناء سير قطار رقم 934 مكيف الاسكندرية - الاقصر، مضيفة أنه خلال قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب وهما من الباعة الجائلين بسداد قيمة تذكرة الركوب امتنعا عن السداد.

وذكرت أنه خلال تهدئة سير القطار بمحطة دفرة بطنطا لوجود عطل بنظام الاشارات بالمحطة، قام الراكبان بالنزول من القطار أثناء سيره مما أدى الى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى فى الحال، وأصيب الآخر وتم نقلهما لمستشفى طنطا العام.

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صورة من داخل القطار

وقررت الهيئة التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد وإحالته إلى النيابة العامة بمدينة طنطا كما قررت وقف رئيس القطار و ومحصليه لحين انتهاء التحقيق معهما.

من جانبه أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير أنه لن يسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري ،مضيفا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات تجاه مسؤولي القطار.

وقال إن الشاب ضحية الحادث يدعى محمد عيد يبلغ من العمر ٢٣عاما ويقيم في مدينة شبرا الخيمة، مؤكدا أنه تقدم بخالص التعازي لأسرته، ومتعهداً باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذا الحادث.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بصرف اعانة قيمتها 100 ألف جنيه، لأهل الشاب المتوفي، و20 ألف للمصاب إضافة إلى التعويض اللازم الذي يقره القانون.