بعد 24 ساعة من مقتله.. «مصير واحد بعد 8 أعوام».. لماذا ألقيت جثتا بن لادن والبغدادي في البحر؟

الموجز

بعد مرور ما يقرب من 24 ساعة على مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، خلال عملية عسكرية نفذها الجيش الأمريكي، ليلة السبت، أعلن عبر شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن جثته جرى دفنها في البحر.

الأول بالعالم

البغدادي، الذي كان يختبئ فيه في قرية بريشا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، صنف على أنه المطلوب الأول في العالم على مدار السنوات الماضية، نظرا لبشاعة الجرائم التي نفذها تنظيمه الإرهابي في العراق وسوريا، إضافة إلى الكثير من العمليات الإرهابية التي نفذها عناصر التنظيم في دول أوروبية، وإعلان العديد من التنظيمات الإرهابية في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط مبايعتها له، "مات وهو يئن ويصرخ"، حسب وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن

قبل ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي واقترافه تلك الجرائم، كان المطلوب الأول في العالم هو زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي لقى البغدادي نفس مصيره بإلقاء جثته في البحر، بدلا من دفنه.

وقال ترامب إن العملية الأخيرة كانت مدعومة بالطائرات والسفن العسكرية، وإنه شاهدها خلال بث حي في غرفة عمليات البيت الأبيض مع نائب الرئيس مايك بينس، ووزير الدفاع مارك إسبير، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين ، ومسؤولين آخرين في المخابرات.

تخلصت من بقايا جثة زعيم تنظم "داعش"

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر أمريكي مسؤول، بأن السلطات الأمريكية تخلصت من بقايا جثة زعيم تنظم "داعش" أبو بكر البغدادي، من خلال رميها في البحر.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن دفن البغدادي في البحر جاء "وفق طقوس دينية إسلامية"، في مكان لم يسمه.

بقايا جثة البغدادي

وكانت بقايا جثة البغدادي نقلت إلى قاعدة "عين الأسد" الجوية الأمريكية في العراق بعد مقتله في عملية أمنية خاصة بريف إدلب السورية.

وقد رجح مسؤولون أمريكيون أن تتصرف السلطات بجثته بالطريقة نفسها التي اختراتها للتعامل مع جثة زعيم "القاعدة" أسامة بن لادن.

وأعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مارك ميلي، أن البنتاغون سينشر لقطات فيديو وصورا لعملية تصفية البغدادي بعد رفع السرية عنها.

أعلنت السلطات الأميركية، الاثنين، تخصلها من أشلاء زعيم داعش أبوبكر البغدادي، لكنها لا تعتزم نشر صور أو لقطات مصورة لعملية قتله في الوقت الحالي.

هيئة الأركان الأميركية

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وقال الجنرال مايك ميلي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة في إفادة صحفية بمقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون): "عملية التخلص من أشلائه (البغدادي) اكتملت، وأُجريت بالشكل الملائم".

وفي وقت سابق من الاثنين، تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إمكانية نشر جزء من فيديو الغارة التي شنتها القوات الأميركية الخاصة في سوريا، وأسفرت عن مقتل البغدادي، لكنه لم يحدد أي مقطع قد ينشره.

لكن ميلي قال للصحفيين إن السلطات الأميركية لا تعتزم نشر صور أو لقطات مصورة لعملية قتله في الوقت الحالي.

وكان ترامب قال، الأحد، إنه كان يشاهد العملية مباشرة مثل "الفيلم السينمائي" حيث فجر البغدادي حزاما ناسفا ليقتل نفسه عندما منه اقتربت القوات الأميركية.

فيديو البغدادي

ويعتقد ترامب أن على الولايات المتحدة نشر فيديو البغدادي "وهو يولول ويبكي ويصرخ في نهاية النفق، وبصحبته ثلاثة من أطفاله"، حسبما قدم الرئيس الأميركي وصفا مفصلا غير معتاد للغارة التي أفضت لمقتل زعيم تنظيم داعش.

وكانت معلومات قدمها جهاز المخابرات العراقي إلى القوات الأميركية حددت مكان اختباء زعيم تنظيم داعش الذي قتل ليلة السبت، بحسب بيان صادر عن الجهاز.

بغداد تبلغ الأميركيين

فقد شكل مسؤولو المخابرات والأمن العراقيين فريق عمل مختص مهمته "باستمرار" هي تتبع تحركات البغدادي. وبعد عام توصل الفريق لمعلومات دقيقة حدد بمقتضاها الوكر الذي يختبأ فيه رأس داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، ومن معه في محافظة إدلب السورية.

أبلغ العراق القوات الأميركية بما توصل إليه، ثم بدأ التخطيط للعملية التي انطلقت من قاعدة جوية بغرب العراق، وشاركت بها ثمان طائرات هليكوبتر.

وفي طريقها إلى الشمال الغربي السوري، كان على هذه الطائرات التحليق في مناطق ذات السيطرة الروسية. يقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "أبلغنا الروس بأننا قادمون، لكنهم لم يعرفوا طبيعة المهمة".

روسيا

فتحت روسيا المجال الجوي لتنفيذ الغارة، كما قدم الأكراد بعض المعلومات "التي كانت مفيدة".

كانت الغارة تهدف إلى اعتقال البغدادي إذا تسنى ذلك، وقتله إذا دعت الحاجة لذلك، هكذا قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر.

وأضاف إسبر لمحطة (سي.إن.إن) "حاولنا التواصل معه وطلب تسليم نفسه. ورفض وهرب إلى مكان تحت الأرض، وخلال محاولتنا إخراجه فجر سترة ناسفة".