شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بحزب تركى معارض يكشف حجم تعثر المشروعات فى أنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نائب تركى معارض، حجم المشروعات المتعثرة فى تركيا، بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية التى تمر بها أنقرة نتيجة فشل السياسات التى يتبعها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

ونقلت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، عن القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، آيقوت أردوغدو، تأكيده أن 45% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تركيا في عام 2019، متعثرة.

وقال القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، إن الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها أنقرة، أثرت على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن هذه البيانات تناولتها تقارير اقتصادية عالمية ومحلية.

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وأوضح القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنتج حوالي نصف الدخل القومي فقط، متابعا: بالرغم من أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل 99.8% من إجمالي المؤسسات والشركات في تركيا، وأن 73.4% من العاملين يتم توظيفهم في هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن القيمة المضافة التي ينتجونها وصادراتهم والتمويلات التي يستخدمونها، لا تتجاوز 50-60% من إجمالي الدخل القومي.

ولفت القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، إلى أن الأزمات الاقتصادية الرئيسة التي تواجه تركيا هي البطالة والتضخم، إضافة إلى سيادة القانون واستقلال القضاء، موضحا أنها معوقات تحول دون تحقيق نمو الاقتصاد المنشود.