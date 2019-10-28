شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب عمرو موسى رئيسًا لهيئة حكماء إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتخبت هيئة حكماء إفريقيا التابعة للاتحاد الإفريقي، عمرو موسى رئيساً لها للعام 2019/202 - جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة اليوم، في چيبوتي، بمشاركة عمرو موسى، وبرئاسة موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لمراجعة أنشطة الاتحاد في العام المنصرم، والإعداد للعام القادم وأنشطته بعد إقرار الميزانية.

كان الاتحاد الإفريقي قد قام بترشيح عمرو موسى في 2017 كأول مصري يشغل مقعد الشمال الإفريقي في هيئة حكماء إفريقيا، والتي تضم إلين چونسون سيرليف رئيسة جمهورية ليبيريا والحائزة على جائزة نوبل للسلام، والحقوقي هونورين نزيت بتيغي وزير السئون الاجتماعية السابق بالجابون، وهيلفيكپوني پوهامبا رئيس جمهورية ناميبيا السابق، ود.سبيسيوزا وانديرا كازابوي النائب السابق للرئيس الأوغندي.

وتتكون هيئة حكماء إفريقيا من خمسة ممثلين يمثلون مناطق الشمال والشرق والجنوب والغرب ووسط إفريقيا؛ وتعني الهيئة بالنقاش حول مشكلات القارة وحل النزاعات والخلافات حول الدول الإفريقية، وتقوم بتقديم المشورة إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن المسائل ذات الصِّلة لمنع الصراعات وإدارتها وحلها.

يذكر أن لجنة الحكماء منذ تأسيسها في عام 2007 قامت بدور بارز في حل الصراعات وبناء السلام، بما في ذلك: النزاعات المتعلقة التي تنشب على إثر الانتخابات في القارة. كما كانت تتولى ملف والعدالة والمصالحة الوطنية في مجال حقوق النساء والأطفال في النزاعات المسلحة؛ والديمقراطية والحكم.