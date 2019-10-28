شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى عن مقتل أبو بكر البغدادى: ضربة موجعة للتنظيمات الإرهابية بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، إن مقتل ابو بكر البغدادى مؤسس تنظيم داعش الإرهابى يمثل ضربة قوية للتنظيمات الإرهابية فى المنطقة التى لطالما عانت منها المنطقة كثيرا خلال الفترة الأخيرة، وتسببت هذه التنظيمات فى مقتل الآلاف نتيجة لعملياتها الإرهابية.

وأضاف "قلدس" أن البغدادى هو مؤسس تنظيم داعش الإرهابى، ومقتله يمثل ضربة موجعة للتنظيمات الإرهابية، لافتا إلى أن الضربة التى تأتى فى هيكل التنظيم تكون شديدة للغاية ولها تأثيرات قوية، وذكر أن داعش يقترب من النهاية بعدما تم مقتل مؤسسه وزعيمه البغدادى.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن أمس الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، في عملية عسكرية أميركية في شمال غربي سوريا، وجاءت ردود الأفعال لكثير من الدول لترحب بمقتل أخطر الإرهابيين على مستوى العالم.

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وقال الرئيس الأميركي خلال إعلانه عن مقتل أبو بكر البغدادي: "لم يمت بطلا بل جبانا، كان يبكي وينتحب ويصرخ وهو يركض في نفق مسدود حفر لحمايته"، مضيفا أنه فجر "سترته" الناسفة بعدما اصطحب 3 من أولاده إلى النفق فقتلوا معه.