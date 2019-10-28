شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعنى "الشعبة البرلمانية" وما اختصاصاتها؟.. اعرف من نص لائحة المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المصطلحات غير الدارجة فى العمل البرلمانى، والذى يتساءل أعضاء مجلس النواب لاسيما المتابعين لأداء البرلمان عن هذا المصطلح، وهو مصطلح "الشعبة البرلمانية، بالرغم من أهمية هذه الشعبة التى حدد الفصل السابع من لائحة البرلمان تعريفها واختصاصتها.

ويستعرض ”الخليج 365” معناها من نص اللائحة :

الفصل السابع: الشعبة البرلمانية

مادة 83

مجلس النواب هو شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية. وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع أعضاء المجلس، ورئيس المجلس هو رئيس الشعبة، ووكيلا المجلس هما وكيلا الشعبة.

مادة 84

تشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من مكتب المجلس ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الإفريقية والدفاع والأمن القومى، وثمانية من الأعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بناء على ترشيح مكتب المجلس، وسبعة أعضاء يختارهم مكتب المجلس من بين المتخصصين فى نشاط الشعبة، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من المعارضة. ويتولى أمين عام المجلس الأمانة العامة للشعبة، ويشرف على تنظيم أمانتها وأعمالها، ويكون مسئولاً عنها أمام رئيس الشعبة.

مادة 85

يعقد المجلس فى هيئة شعبة برلمانية، اجتماعاً سنويا دوريا خلال شهر يناير من كل عام للنظر فى المسائل المتعلقة بشئون الشعبة، كما يعقد المجلس اجتماعاً طارئاً بناء على ما تقرره اللجنة التنفيذية للشعبة للنظر فى الأمور الطارئة المتعلقة بها.

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مادة 86

تختص الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية بما يلى:

أولاً: النظر فى مقترحات اللجنة التنفيذية للشعبة فى شأن الاشتراك فى أية منظمة برلمانية دولية أو إقليمية وفى العلاقة بين الشعبة وغيرها من المنظمات البرلمانية الأجنبية.

ثانياً: النظر فى الوسائل الكفيلة بتحقيق توصيات الاتحاد البرلمانى الدولى وغيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية.

ثالثاً: توجيه الرسائل إلى برلمانات الدول الأخرى أو إلى الاتحادات أو الهيئات أو المنظمات البرلمانية الدولية بشأن الموضوعات الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس الشعبة، أو اللجنة التنفيذية للشعبة.

رابعاً:تحديد قيمة الاشتراك السنوى الذى تؤديه الشعبة للاتحاد البرلمانى الدولى أو غيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية التى تكون الشعبة عضوا فيها.

خامساً: اعتماد الموازنة والحساب الختامى للشعبة.

سادساً: النظر فى تقرير النشاط السنوى للشعبة.