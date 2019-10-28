ترامب ينشر صورة الكلب المشارك في عملية قتل زعيم داعش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، صورة للكلب الذي كان ضمن وحدة النخبة التي شنت الهجوم على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

وقال الرئيس ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "لقد رفعت السرية عن صورة الكلب الرائع " لن يتم رفع السرية عن الاسم، الذي قام بعمل رائع في القبض والقضاء على زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي" بحسب موقع "سكاي نيوز" العربية.

وكان رئيس أركان القوات المسلحة الأميركية، قد أعلن الاثنين، أن كلبا كان ضمن وحدة النخبة التي شنت الهجوم على زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي "أنجز مهاما استثنائية" لكن علينا "حماية" هويته.

وقال الجنرال مارك ميلي خلال مؤتمر صحفي إن الكلب "أصيب بجروح طفيفة" في العملية و"يتعافى بشكل تام"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

Advertisements

ورفض الجنرال كشف أسم الكلب لأنه "لا يزال في موقع العملية".

وأشاد ترامب، الأحد، بكلب وصفه بالرائع والموهوب جدا، خلال إعلانه مقتل زعيم "داعش" في العملية التي استهدفت منزلا في شمال غرب سوريا.

وذكر الرئيس الأميركي في مؤتمر صحفي: "أحد كلابنا الممتازة والموهوبة أصيبت الليلة الماضية. كان هناك الكثير من التفجيرات من تنظيم داعش. أبو بكر البغدادي كان القتيل الأخير".

وتابع قائلا: "لم نخسر أي عنصر في العملية، في حين أن عددا كبيرا من مسلحي البغدادي ورفاقه قتلوا معه"، مضيفا أن الولايات المتحدة "نفذت العدالة بحق الإرهابي الأخطر في العالم بعدما فر في نفق مسدود".