متظاهرون في بوليفيا يقطعون الطرق للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ)

أغلق متظاهرون في بوليفيا اليوم الاثنين الشوارع والطرق احتجاجا على فوز إيفو موراليس في الانتخابات الرئاسية، مطالبين بإجراء جولة ثانية أو انتخابات جديدة وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة للحكومة بالقيام بعمليات تزوير واسعة النطاق.

وأشارت تقارير إلى أن المتظاهرين أغلقوا الطرق في مدن لاباز وسانتا كروز وكوتشابامبا وغيرها من المدن.

وفي الوقت نفسه، قام مؤيدو موراليس بإغلاق الطرق السريعة التي تربط بين سانتا كروز وكوشابامبا وبوتوسي وسوكري لدعم فوزه ، حسبما ذكرت صحيفة لا رازون.

وقد اشتبك السائقون الذين اشتكوا من حواجز الطرق مع المتظاهرين في لاباز، حيث ترددت تقارير مفادها إن أربعة أشخاص أصيبوا.

وتشهد بوليفيا تظاهرات ضد عمليات التزوير في الانتخابات التي جرت في 20 تشرين أول/أكتوبر، وذلك حينما توقفت السلطات الانتخابية فجأة عن نشر نتائج فرز الأصوات السريع الذي يشير إلى جولة إعادة بين موراليس ومنافسه كارلوس ميسا.

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وبعد ذلك بخمسة أيام ، تم إعلان فوز موراليس في الجولة الأولى من الانتخابات ، حيث منحته النتائج الرسمية 47 بالمئة من الأصوات مقابل 5ر36 بالمئة لصالح ميسا.

وتعهد ميسا في بداية هذا الأسبوع بأن تستمر الاحتجاجات إلى أن يعترف موراليس بأن الحكومة قد تلاعبت في نتائج الانتخابات.

ونظم المتظاهرون وقفة أمام المحكمة الدستورية، والتي سمحت لموراليس بخوض الانتخابات على الرغم من الدستور الذي يمنعه من السعي لفترة رئاسية رابعة.

وموراليس، وهو أول رئيس من السكان الأصليين في بوليفيا والرئيس الأطول بقاء في المنصب في البلاد، قد فاز بالفعل في ثلاث انتخابات رئاسية من الجولة الأولى.

ووافقت حكومة بوليفيا على السماح لمنظمة الدول الأمريكية بإجراء مراجعة لنتائج الانتخابات، حيث أعلنت الحكومة اليوم الاثنين عن إنشاء "لجنة تتسم بالشفافية" من أجل المشاركة في عملية المراجعة.