قوات حرس السواحل الليبية تعترض قاربًا يقل مهاجرين أفارقة

أعلن متحدث باسم قوات حرس السواحل الليبية اليوم اعتراض قارب يقل مهاجرين أفارقة كانوا فى طريقهم للهجرة بشكل غير شرعى إلى أوروبا.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن المتحدث أوضح، في تصريح صحفي، أن قوات حرس السواحل اعترضت هذا القارب المطاطي الذى كان يقل 53 مهاجرا قبالة سواحل غربليبيا ، وذلك على بعد نحو 25 كيلومترا من تونس.
وأشار المتحدث الى أن المهاجرين اقتيدوا إلى أحد مراكز الاحتجاز فى طرابلس، غير أنه لم يتطرق إلى معلومات أخرى بشأن جنسياتهم.
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