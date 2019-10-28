ماكرون يدين الاعتداء على مسجد في بايون بجنوب غرب فرنسا

دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بشدة" الاعتداء الذي استهدف، الاثنين، مسجدا في جنوب غرب فرنسا في جنوب غرب فرنسا.

وأعلنت الشرطة أنها أوقفت مرتكبه الذي حاول إحراق الجامع.

ووصفه ماكرون الهجوم بـ"الشنيع".

وجاء، في تغريدة نشرها الرئيس الفرنسي على "تويتر"، أن "الجمهورية لن تتسامح أبدا مع الحقد"، متعهّدا "بذل كل الجهود لمعاقبة الفاعلين وحماية مواطنينا المسلمين".

وأصيب شخصان مسنان بجروح خطرة الاثنين أمام مسجد في مدينة بايون جنوب غرب فرنسا في الهجوم المسلّح.

وجاء في بيان لمديرية الشرطة "عند الساعة 15,20 حاول رجل إضرام النار في باب مسجد في بايون، ولما تفاجأ بوجود شخصين في المكان أطلق عليهما النار"، مضيفة أن المسلح أضرم النار في سيارة قبل أن يغادر المكان.

وقالت الشرطة إن المشتبه به ثمانيني كان مرشحا سابقا لليمين المتطرف.

ويبلغ الجريحان ال74 وال78 من العمر وتم نقلهما إلى المركز الطبي في بايون، بحسب المصدر ذاته.

وبحسب مصدر أمني، فإن المسلح رجل يبلغ من العمر 84 عاما ويدعى كلود، اس. وتم إرسال فريق متفجرات إلى منزله الذي يقع قرب بايون، وتسلمت الشرطة القضائية التحقيق في حين فرضت إجراءات أمنية في محيط المسجد.