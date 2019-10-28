جونسون يقبل تمديد بريكست 3 أشهر ويطلب استبعاد تأجيل آخر

قبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، قرار الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج بريطانيا من التكتل.

وفي رسالة إلى رئيس المفوضية الأوروبية دونالد توسك، قال جونسون إنه يقبل بقرار التمديد إلا أنه "يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كذلك إلى توضيح أنه من غير الممكن تمديد الموعد مرة أخرى بعد 31 يناير".

وكان الاتحاد الأوروبي قرر تمديد موعد خروج بريطانيا مرة ثالثة.

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ورفض البرلمان البريطاني الاتفاق الذي توصل إليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي. وكرر رئيس الوزراء المحافظ مرارا أن بريطانيا ستخرج باتفاق أو بدونه من الاتحاد في الموعد المحدد 31 أكتوبر الجاري. لكنه اضطر، بضغط من النواب، إلى طلب تمديد الخروج من بروكسل.

كانت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي فشلت ثلاث مرات في تمرير اتفاقها مع بروكسل داخل البرلمان البريطاني. ما اضطرها للاستقالة.