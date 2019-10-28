مقتل 5 محتجين في بغداد.. والسلطات تفرض حظر التجوال ليلاً

لقي 5 أشخاص مصرعهم في بغداد في موجة جديدة من الاحتجاجات المطلبية، بحسب ما أعلنت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان، ما يرفع إلى 82 عدد قتلى الموجة الثانية من الاحتجاجات المطلبية التي استؤنفت مساء الخميس في العراق.

وبلغت حصيلة القتلى في بغداد وحدها 26 متظاهراً منذ مساء الخميس، غالبيتهم أصيبوا بطلقات الغاز المسيل للدموع في الرأس، بحسب المفوضية.

وأظهرت فيديوهات، نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، عدداً من المتظاهرين وقد اخترقت القنابل المعدنية التي تطلقها القوات الأمنية، جماجمهم.

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إلى ذلك، قررت قيادة عمليات العاصمة العراقية بغداد، في بيان اليوم، فرض حظر للتجوال من منتصف الليلة إلى السادسة صباحاً.

وقال البيان، الصادر عن خلية الإعلام الأمني، إن حظر التجوال يشمل الأشخاص وسير المركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف أنواعها اعتباراً من الساعة الثانية عشرة مساء هذا اليوم ولغاية الساعة السادسة صباحاً وحتى إشعار آخر .

وذكر البيان أن "قيادة عمليات بغداد قررت فرض حظر التجوال من أجل حماية المتظاهرين ومنع المندسين من استهدافهم وأن القيادة تهيب بتعاون جميع المواطنين خدمة للصالح العام".