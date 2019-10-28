كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفيرة الفرنسية بموسكو تصف التعامل الأوروبي مع روسيا بـ"حالة غير طبيعية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت سيلفي بيرمان، السفيرة الفرنسية لدى روسيا، مساء اليوم الإثنين، بوصف التعامل الأوروبي مع روسيا بأنه "حالة غير طبيعية"، كما انتقدت عدم وجود أي استراتيجية لتعامل الاتحاد الأوروبي مع روسيا.

وصرحت السفيرة الفرنسية لدى روسيا، في عرض التقرير السنوي "روسيا- 2019": بأنه "من المهم جدًا مواصلة العلاقات مع روسيا، من المهم للغاية دمجها في المشروع الأوروبي، وليس من الطبيعي أن لا يكون لدى الاتحاد الأوروبي أي نوع من الاستراتيجية للعلاقات مع روسيا، وأن يكون لدى روسيا اتصالات مع الناتو حتى أكثر من الاتحاد الأوروبي".

وهناك منطق مفاده أنه يجب معاقبة روسيا بقطع جميع الاتصالات، وفقا للسفيرة الفرنسية بيرمان.

وأشارت السفيرة الفرنسية لدى روسيا إلى أن "هذا خطأ، يجب أن يكون هناك اتصالات، وعلى سبيل المثال، لننظر إلى سوريا، هاجمت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة سوريا، وتحدث الأمريكيون مع وزراء الدفاع، جنرالات فرنسا وبريطانيا، لكن لم يكن لهم أي اتصال مع روسيا، هذا خطأ، وأعتقد أنه من الضروري الحفاظ على الحوار المباشر، وهذا من مصلحة الأوروبيين".

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الاتحاد الأوروبي

هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 28 دولة وأخرهم كانت كرواتيا، التي انضمت في 1 يوليو 2013، تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماستريخت الموقعة عام 1992، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي.

من أهم مبادئ الاتحاد الأوروبي نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية، ولكن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحيات الممنوحة من كل دولة على حدة، لذا لا يمكن اعتبار هذا الاتحاد على أنه اتحاد فدرالي حيث أنه يتفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم.

للاتحاد الأوروبي عدة نشاطات، أهمها كونه سوق موحد ذو عملة واحدة هي اليورو، الذي تبنت استخدامه 19 دولة من أصل ال28 الأعضاء، كما له سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد بحري موحدة، احتفل في مارس 2007 بمرور 50 عام على إنشاء الاتحاد بتوقيع اتفاقية روما، حصل الاتحاد الأوروبي في 12 أكتوبر 2012، على جائزة نوبل للسلام لمساهمته في تعزيز السلام والمصالحة والديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا.

في 23 يونيو 2016، قررت المملكة المتحدة عبر استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، لتصبح أول دولة فيه تقوم بذلك.