كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سوريا الديمقراطية": الاحتلال التركي لسوريا هدفه الانتقام من الأكراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "درار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، إلى أن هناك شخص تركماني يدعى أبو عبد الله، من المتوقع أن يترأس تنظيم داعش، بعد مقتل أبو بكر البغدادي، وبذلك من الممكن أن نتوقع الأهداف المرتقبة لتنظيم داعش المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن تركيا كانت تقدم الخدمات لتنظيم داعش على الحدود التركية منذ 3 سنوات، وكانت هناك تجارة بين بين الطرفين إستمرت لسنوات كثيرة.
وأضاف أن العلاقة بين داعش وأنقرة مستمرة، والتدخل التركي في شمال سوريا، هدفه الانتقام من قوات سوريا الديمقراطية، بسبب محاربتها لتنظيم داعش الإرهابي.