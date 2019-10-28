كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سوريا الديمقراطية": الاحتلال التركي لسوريا هدفه الانتقام من الأكراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، إن اختباء أبو بكر البغدادي زعيم داعش قبل مقتله، في مدينة إدلب السورية كان أمرًا طبيعيًا، خاصة أن عدد المتطرفين في هذه المنطقة كان كبيرًا، مشيرًا إلى أن زعيم داعش كان متواجدا في منطقة بالقرب من الحدود التركية بـ5 كيلو، وهذا يعني أنه كان يتنقل بين الحدود السورية التركية.

وأضاف "درار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، إلى أن هناك شخص تركماني يدعى أبو عبد الله، من المتوقع أن يترأس تنظيم داعش، بعد مقتل أبو بكر البغدادي، وبذلك من الممكن أن نتوقع الأهداف المرتقبة لتنظيم داعش المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن تركيا كانت تقدم الخدمات لتنظيم داعش على الحدود التركية منذ 3 سنوات، وكانت هناك تجارة بين بين الطرفين إستمرت لسنوات كثيرة.

وأضاف أن العلاقة بين داعش وأنقرة مستمرة، والتدخل التركي في شمال سوريا، هدفه الانتقام من قوات سوريا الديمقراطية، بسبب محاربتها لتنظيم داعش الإرهابي.

