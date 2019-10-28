كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل "البغدادي".. قد لا يكون كافيا للقضاء على تنظيم داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتقد الخبراء أن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي له أهمية كبيرة، لكن الأسباب الكامنة وراء وجود مجموعته الجهادية لا تزال قائمة والهجمات في الشرق الأوسط وما وراءها من غير المرجح أن تتوقف.

ومن المرجح أن يتسبب موت البغدادي على أيدي الولايات المتحدة في تفكك تنظيم داعش، تاركًا كل من ظهر كقائد جديد له في مهمة إعادة المجموعة المتشددة المتطرفة إلى الوراء كقوة مقاتلة.

ويقول محللون في المنطقة، إن ما إذا كان فقدان قائدها سيؤثر في حد ذاته على قدرات المجموعة مفتوح للشك، حتى لو واجهت صعوبات في انتقال القيادة، فإن الإيديولوجية الكامنة والكراهية الطائفية، التي روجت لها تظل جذابة للكثيرين.

وحينما تجولوا في عربات مدرعة وبنادق ملطخة وأعلام سوداء وانغمسوا في أعمال بوحشية مذهلة، أصبح المقاتلون المسلمون السنة الآن سجناء أو مجندين مبعثرين تم طرد زعيمهم في نفق خلال غارة شنتها القوات الأمريكية الخاصة.

وقال رشاد علي، وهو زميل أقدم مقيم في معهد الحوار الاستراتيجي، وهو مركز أبحاث مقره لندن: "من الناحية التشغيلية، لا يؤثر هذا الأمر كثيرًا، إنه قد تم كسره بالفعل وتراجعت هجماته عالميًا"، "يتركز معظمهم في الحدود العراقية السورية".

وقال "إنه لا يحدث فرقًا كبيرًا غير الرمزية، إذا كنت تعتقد أن تأخذ إرهابيًا واحدًا (المسائل) بينما تفشل في معالجة الأسباب الجذرية، التي دفعت هذه الأيديولوجية إلى التمسك بها، فأنت مخطئ."

ولكن بعض هذه المظالم معروضة اليوم كثيرًا، يغضب المسلمون السنة في العراق من معاملتهم من قبل النخبة الشيعية الحاكمة، التي يرون أنها تحت تأثير إيران والميليشيات، التي تدعمها إيران والتي تتجول الآن في مقاطعاتهم دون رادع.

التجنيد

في سوريا، يتم تشجيع التجنيد في مجموعات مثل داعش بقتل السنة على أيدي قوات الحكومة السورية المدعومة من إيران وروسيا.

ويقول فاضل أبو رغيف، محلل سياسي وخبير أمني عراقي، إن فعالية تنظيم الدولة الإسلامية تنبع من ولاء أعضائها لأيديولوجيتها الإسلامية المتعصبة، وقد لا يتأثر هذا كثيرًا بمقتل زعيمها.

وأوضح أبو رغيف، أنه من المتوقع أن يجتمع مجلس شورى تنظيم "داعش"، أو مجموعة قيادية، من بين خمسة مرشحين.

ومن بين المتسابقين الأوائل أبو عبد الله الجزراوي، سعودي، وعبد الله قرداش، وهو عراقي وأحد رجال البغدادي الأيمن، وهو أيضًا ضابط سابق بالجيش في عهد صدام حسين.

و أضاف"سيبدأ الزعيم الجديد العمل على تجميع سلطة المجموعة من خلال الاعتماد على مجندين جدد ومقاتلين فروا من السجون في سوريا، وقال أبو رغيف إنه من المتوقع أن يشن سلسلة من الهجمات الانتقامية لمقتل البغدادي.

ومن المحتمل أن يتسبب كل من يتولى رئاسة المجموعة، والتي يقول الخبراء أنها عانت من النزاعات الداخلية، في الانشقاق خلال شهور لأنه غير مقبول على أساس الجنسية لبعض الفصائل.

Advertisements

وبالتأكيد سوف يقاتلون فيما بينهم من أجل الموارد، وقال المحلل العراقي هشام الهاشمي وهو خبير في الجماعات الجهادية "أتوقع أن يفوز الفصيل العراقي لأن لديهم المزيد من المال".

وقال مصدر أمني على دراية بالجماعات المسلحة في العراق، إن مقتل البغدادي من شأنه أن يؤدي إلى تشويش هيكل قيادة المجموعة، بسبب الخلافات بين الشخصيات البارزة وانعدام الثقة بين أعضاء المجموعة، الذين اضطروا للذهاب تحت الأرض عندما انهارت الخلافة.

وقال المصدر "نحن ندرك أن قتل البغدادي لن يؤدي إلى اختفاء تنظيم الدولة الإسلامية لأنه في نهاية المطاف سيختارون شخصًا لهذا المنصب"، "لكن في الوقت نفسه، فإن من يتبع البغدادي لن يكون في وضع يسمح له بالحفاظ على المجموعة متحدة".

العمليات

وقال المصدر: إن الزعيم الجديد سيحاول إعادة هيكلة المجموعة من خلال تشجيع أتباعه على إطلاق عمليات ليس فقط في العراق، ولكن في دول أخرى لرفع المعنويات بين المتابعين الحاليين والجدد.

من خلال منح اسمها، جذب تنظيم داعش أتباعها في إفريقيا وآسيا وأوروبا، حوادث مثل واحدة في لندن، حيث استخدم المهاجمون أسلحة تم الحصول عليها بسهولة مثل السيارات والسكاكين، تُظهر أن نقص الدعم التنظيمي ليس عقبة.

وفي جنوب شرق آسيا، حيث نشر تنظيم داعش نفوذه، يعتقد المسؤولون أن أفكار الجماعة يجب أن تقاتل حتى بعد وفاة البغدادي.

وقال أيوب خان ميدين بيتشاي قائد مكافحة الإرهاب بالشرطة الماليزية لرويترز، "موته سيكون له تأثير ضئيل هنا لأن المشكلة الرئيسية هي انتشار أيديولوجية تنظيم داعش".

وأضاف "أكثر ما يقلقنا الآن هو هجمات الذئب الوحيد، وأولئك الذين يتطرفون في أنفسهم عبر الإنترنت، ما زلنا نرى انتشار تعاليم التنظيم على الإنترنت، وقال إن منشورات ومجلات داعش منذ سنوات يتم إعادة إنتاجها وإعادة مشاركتها".

وفي العراق، حيث أعلن البغدادي عن الخلافة من مسجد النوري الكبير في عام 2014، اتبعت السلطات سياسة انتزاع شخصيات بارزة في الدولة الإسلامية كوسيلة فعالة لإبقاء المجموعة على ظهرها.

كما يقول الهاشمي أن هناك حاجة إلى المزيد.

وقال إن الطريقة لوقف ذلك هي من خلال التعزيز الحقيقي للديمقراطية والمجتمع المدني، ومعالجة المظالم حقًا، باختصار، تهيئة بيئة لصد الإرهاب.

وأضاف "قتل الزعماء أمر جيد بالتأكيد ولكنه لا يمنع عودتهم، فقط خلق مثل هذه البيئة هو أمر فعل".

