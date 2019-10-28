كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: من الممكن توقيع جزء من الصفقة التجارية مع الصين قبل الموعد المحدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انخفض الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، وضعف الين الياباني إلى أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر مقابل الدولار، حيث أدى التفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين ستصلان إلى صفقة تجارية أدت إلى انخفاض الطلب على عملات الملاذ الآمن، ومع ترقب المستثمرين في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، إنه يتوقع توقيع جزء كبير من الصفقة التجارية مع الصين قبل الموعد المحدد لكنه لم يوضح التوقيت.

كما تأتي هذه التعليقات، بعد أن أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي ووزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة الماضي، أن المسؤولين الأميركيين والصينيين "على وشك الانتهاء" من بعض أجزاء اتفاق التجارة، مع استمرار المحادثات.

وتم إلقاء اللوم على الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في زيادة الضعف الاقتصادي العالمي، الأمر الذي دفع بدوره البنوك المركزية عالميًا إلى خفض أسعار الفائدة.

وقال وين ثين، الرئيس العالمي لاستراتيجية تداول العملات لدى براون براذرز هاريمان: "تواصل عناوين التجارة الإيجابية دعم وجهة نظرنا بأن التوترات التجارية تتراجع".

كما انخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.07٪، ليسجل 97.760.

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وتراجع الين إلى مستوى 109.03، وهو الأضعف منذ الأول من أغسطس، ارتفع الدولار الأسترالي، وهو حساس للغاية للاقتصاد الصيني، بنسبة 0.25 ٪ ليصل إلى 0.6839 دولار أمريكي.

كما أن الأمل في أن تتوصل بريطانيا إلى اتفاق لمغادرة الاتحاد الأوروبي، وتجنب الخروج غير المنضبط، قد عزز أيضًا معنويات المخاطرة.

و يعتبر التركيز الرئيسي للولايات المتحدة هذا الأسبوع هو اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة عندما يختتم اجتماعه الذي يستمر يومين، على الرغم من أن المستثمرين سيراقبون أي إشارة إلى احتمال إجراء مزيد من التخفيضات.

كما يعتبر أن صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي منقسمون بشدة، حول ما إذا كان ينبغي للبنك المركزي الأمريكي أن يواصل خفض أسعار الفائدة.

وقالت جين فولي، كبيرة استراتيجيي العملات الأجنبية في رابوبنك: "لا يزال هناك قدر كبير من التناقض وعدم اليقين في الأسواق فيما يتعلق بما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل". "سيبحث السوق عن أدلة حول الطريقة التي قد تسير بها."

