كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: سنطهر الحدود التركية السورية من الأكراد إذا فشلت روسيا في التصرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبموجب الاتفاقية، التي أبرمها الرئيس التركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تهدف الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري إلى تطهير مقاتلي وحدات حماية الشعب من 30 كيلومترا (19 ميلا) من الحدود على مدى ستة أيام تنتهي، يوم الثلاثاء القادم.
ومن يوم الثلاثاء القادم، ستبدأ القوات الروسية والتركية في القيام بدوريات في قطاع أضيق طوله 10 كيلومترات في شمال شرق سوريا.
كما تنظر أنقرة إلى وحدات حماية الشعب باعتبارها منظمة إرهابية مرتبطة بالمتمردين الأكراد في جنوب شرق تركيا.
ووجه هجومها السوري، الذي شن بعد أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألف جندي أمريكي من المنطقة انتقادات من حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها في اسطنبول "إذا لم يتم تطهير هذه المنطقة من الإرهابيين في نهاية الـ 150 ساعة، فسنتعامل مع الموقف بأنفسنا وسنفعل كل أعمال التطهير".
كما حذرت روسيا بالفعل وحدات حماية الشعب من أنها ستواجه كامل قوة الجيش التركي، ثاني أكبر قوات حلف شمال الأطلسي، إذا فشلت في سحب مقاتليها وأسلحتها من المنطقة المحددة في شمال شرق سوريا خلال الموعد النهائي المتفق عليه.
واتهم أردوغان الاتحاد الأوروبي بالكذب، لأنه وعد بـ 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) للمساعدة في إسكان وإطعام حوالي 3.6 مليون لاجئ سوري يعيشون حاليًا في تركيا، لكنه لم يقدم سوى نصف هذا المبلغ، وأضاف "تركيا أنفقت حوالي 40 مليار يورو على اللاجئين".
وكرر الرئيس التركي تهديدًا سابقًا بإرسال اللاجئين إلى أوروبا، إذا فشلت الدول الأوروبية في تقديم المزيد من الدعم المالي للمساعدة في إعادة توطينهم في "منطقة آمنة"، تريد أنقرة أن تقيمها على الجانب السوري من الحدود مع تركيا.
وأضاف "إذا كانت خطط تركيا لعودة (اللاجئين)... غير مدعومة، فلن يكون لدينا خيار سوى فتح حدودنا، "سنفتح الحدود، ويمكنهم الذهاب إلى أوروبا".
جرائم حرب؟
انتقد حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك الولايات المتحدة، توغلها العسكري في شمال شرق سوريا، خشية أن يقوض القتال ضد مقاتلي تنظيم "داعش".
وفي خطوة، من المؤكد أن تثير غضب أنقرة، صرحت المدعية السابقة ومحقق الأمم المتحدة كارلا ديل بونتي في مقابلة نشرت يوم السبت الماضي، بأنه ينبغي التحقيق مع أردوغان واتهامه بارتكاب جرائم حرب خلال التوغل.
وقال ديل بونتي، المدعي العام السويسري السابق، الذي حاكم جرائم الحرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة: "لكي يكون أردوغان قادرًا على غزو الأراضي السورية لتدمير الأكراد أمر لا يصدق".
وقالت لصحيفة "شويز ام فوشيند" السويسرية في مقابلة "يجب فتح تحقيق فيه واتهامه بارتكاب جرائم حرب."
ولطالما اتهمت أنقرة حلفائها الغربيين بالتغاضي عن ما تقول إنه تهديد أمني خطير يواجهه المسلحون الأكراد المتمركزون داخل تركيا وسوريا.
كما دافع وزير الخارجية ميفلوت كافوس أوغلو عن سجل تركيا في سوريا، قائلًا إنها تقدم مساعدات إنسانية للمدنيين هناك ولن تتسامح مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق التي تعمل فيها قواتها.
كما قال كافوس أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه لا شك في إعادة اللاجئين قسرًا إلى سوريا.
وقالت منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع، إن تركيا تعيد بعض اللاجئين إلى وطنهم ضد رغباتهم فيما قالت إنه لا يزال منطقة نزاع.
وتقول أنقرة، إن أكثر من 350،000 لاجئ سوري قد عادوا بالفعل طوعًا إلى بلادهم.