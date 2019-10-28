كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: سنطهر الحدود التركية السورية من الأكراد إذا فشلت روسيا في التصرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستقوم بإخلاء شمال شرق سوريا من ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية، إذا لم تف روسيا بالتزاماتها بموجب اتفاق ساعد في إنهاء الهجوم التركي في المنطقة.

وبموجب الاتفاقية، التي أبرمها الرئيس التركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تهدف الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري إلى تطهير مقاتلي وحدات حماية الشعب من 30 كيلومترا (19 ميلا) من الحدود على مدى ستة أيام تنتهي، يوم الثلاثاء القادم.

ومن يوم الثلاثاء القادم، ستبدأ القوات الروسية والتركية في القيام بدوريات في قطاع أضيق طوله 10 كيلومترات في شمال شرق سوريا.

كما تنظر أنقرة إلى وحدات حماية الشعب باعتبارها منظمة إرهابية مرتبطة بالمتمردين الأكراد في جنوب شرق تركيا.

ووجه هجومها السوري، الذي شن بعد أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألف جندي أمريكي من المنطقة انتقادات من حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها في اسطنبول "إذا لم يتم تطهير هذه المنطقة من الإرهابيين في نهاية الـ 150 ساعة، فسنتعامل مع الموقف بأنفسنا وسنفعل كل أعمال التطهير".

كما حذرت روسيا بالفعل وحدات حماية الشعب من أنها ستواجه كامل قوة الجيش التركي، ثاني أكبر قوات حلف شمال الأطلسي، إذا فشلت في سحب مقاتليها وأسلحتها من المنطقة المحددة في شمال شرق سوريا خلال الموعد النهائي المتفق عليه.

واتهم أردوغان الاتحاد الأوروبي بالكذب، لأنه وعد بـ 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) للمساعدة في إسكان وإطعام حوالي 3.6 مليون لاجئ سوري يعيشون حاليًا في تركيا، لكنه لم يقدم سوى نصف هذا المبلغ، وأضاف "تركيا أنفقت حوالي 40 مليار يورو على اللاجئين".