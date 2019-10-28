عاجل.. جونسون يفشل في تمرير مشروع قانون لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، يفشل في تمرير مشروع قانون لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، قد أعلن مساء الخميس الماضي، أنه يطلب من البرلمان البريطاني الموافقة على إجراء انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر المقبل، في إطار مساعيه لضمان انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، في بيان: "طريقة إنجاز الانسحاب في رأيي هي التعامل بشكل منطقي مع البرلمان، إذا كانوا يريدون حقا مزيدا من الوقت لدراسة هذا الاتفاق الممتاز، فسيحصلون على ذلك، لكن عليهم أن يوافقوا على إجراء انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر، هذا هو السبيل للمضي قدما".

كما هدد جونسون، يوم الثلاثاء الماضي، بسحب اتفاق بريكست من البرلمان والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، إذا رفض النواب تحديد جدول زمني في وقت سريع لاقرار النص، مما يجعل من الصعب المصادقة عليه بحلول 31 أكتوبر.

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وقال رئيس الوزراء أمام مجلس العموم، "إذا رفض البرلمان السماح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقرر تأجيل كل شيء إلى يناير أو حتى الى وقت لاحق، فسيتعين سحب النص والذهاب إلى انتخابات مبكرة".

وقرر مجلس العموم البريطاني، في وقت سابق، إرجاء التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بينما أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون على أنه لن يفاوض الأوروبيين على تأجيل جديد.

وصوت البرلمان البريطاني بأغلبية 322 صوتاً، مقابل 306 أصوات، لصالح تعديل تشريعي يفرض على حكومة جونسون طلب تأجيل الخروج لنهاية يناير 2020، حتى إقرار اتفاق "بريكست" الجديد من قبل مجلس العموم.

وبموجب التعديل التشريعي، يتعين على رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إرسال خطاب يطالب الاتحاد الأوروبي بمدّ أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حتى نهاية يناير عام 2020.