كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل صفقة البريكست حتى 31 يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر لم يطلبه رئيس الوزراء بوريس جونسون أبدًا، حيث سعى جونسون لإجراء انتخابات مبكرة لتأمين أغلبية صفقة الطلاق.

وقبل أيام من موعد مغادرة المملكة المتحدة رسميًا للاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، بريكست معلقة في الميزان، مع السياسيين البريطانيين لا يزالون يجادلون حول كيف أو حتى إذا كان الطلاق يجب أن يحدث على الإطلاق.

كما يعتبر جونسون، الذي حصل على أعلى منصب في يوليو عن طريق تعهد بتسليم بريكست في 31 أكتوبر، "بفعل ذلك أو الموت"، تم دفعه لطلب تأجيل بعد هزيمته في البرلمان بسبب التصديق على صفقة الطلاق.

واتفقت الدول الـ 27 التي ستبقى في الاتحاد الأوروبي اليوم، على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يناير، مع إمكانية المغادرة في وقت مبكر إذا صدق البرلمان البريطاني الذي تمزقه الفصائل على اتفاق الانفصال الذي وافق عليه جونسون مع الكتلة.

وإذا لم تعترض أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي خلال 24 ساعة - بحلول ظهر يوم الثلاثاء - فسيتم اعتماد التأجيل بشكل رسمي.

وفي خطاب موجه إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، قبل جونسون على مضض التأجيل، قائلًا إنه ليس لديه خيار بموجب القانون البريطاني.

وقال "هذا الإطالة غير المرغوب فيها لعضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي يضر بديمقراطيتنا".

وأضاف "أحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توضيح أن التمديد الإضافي بعد 31 يناير غير ممكن، هذا هو الوقت المناسب للتصديق على صفقة لدينا. "

وباتت الولايات المتحدة ارتفعت عائدات السندات الحكومية على الأخبار، تم تداول الجنيه دون تغيير عند 1.2853 دولار.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه السياسة البريطانية مشلولة بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد 3-1 2 سنة من تصويت الاستفتاء بنسبة 52 ٪ - 48 ٪ لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، يطالب جونسون البرلمان بالموافقة على إجراء انتخابات في ديسمبر.

ولكنه يحتاج إلى دعم ثلثي، أو 434، من المشرعين 650، كان مقر مجلس العموم حوالي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش. تم تعيين حزب العمل المعارض الرئيسي على الامتناع عن التصويت، ويبدو أن هذا الأمر بعيد المنال.

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التأخير الثالث