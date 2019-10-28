بعد واقعة “إحراق” العلم الوطني.. النواب يفتتحون الجلسة بالنشيد الوطني

على خلفية واقعة “إحراق” العلم الوطني في العاصمة الفرنسية باريس، في مسيرة حاشدة للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء حراك الريف المعتقلين؛ رد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بأداء النشيد الوطني بشكل جماعي.

وبطلب من الفرق النيابية بمجلس النواب، وحضور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وعدد من الوزراء، ردد النواب البرلمانيون النشيد الوطني، تعبيرا عن تنديدهم وإدانتهم لحرق العلم الوطني.

وعبّر عدد من النشطاء المغاربة، في تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عن استنكارهم واستهجانهم الشديد لإقدام بعض الأشخاص، السبت الماضي، في تظاهرة بالعاصمة الفرنسية باريس، على إحراق العلم الوطني المغربي، منددين بهذا السلوك “الشاذ” والمرفوض من قبل كافة مكونات الشعب المغربي.

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ويشار إلى أن خرج عدد من النشطاء، مساء أول أمس السبت، في العاصمة الفرنسية باريس، في مسيرة حاشدة للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء حراك الريف المعتقلين، غير أن إقدام بعض المتظاهرين على حرق العلم المغربي فجر موجة غضب.

وأثار حرق العلم المغربي موجة غضب كبيرة، على مواقع التواصل الإجتماعي فيما اعتبر البعض أن العملية “متعمدة للإساءة لملف الريف والمعتقلين”.