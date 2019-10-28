بطل “البرتقالة المرة” يوسف الجندي يستقبل مولودة تزامنا مع عيد ميلاده

رزق الممثل المغربي، يوسف الجندي، أمس الأحد، بمولودة جديدة من زوجته الإعلامية المغربية حورية بوطيب، وصادف موعد قدومها للحياة تاريخ ميلاده.

وشارك يوسف الجندي ،على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” الخبر السعيد، وقال: “الحمد والشكر لله.. اليوم وفي عيد ميلادي رزقني الله بواحد البنية غزالة.. يا الله شكون اللي كيعرف يزغرت”.

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ويعيش يوسف الجندي تجربة الأبوة لثاني مرة، إذ رزق من قبل بابنه البكر زياد.

وقبل خبر استقبال الجندي لمولودة جديدة، كانت صوره قد انتشرت، أخيرا، على مواقع التواصل، بعد عرض القناة الثانية الفيلم، الذي يؤدي بطولته “البرتقالة المرة”، إذ يعتبر من أنجح الأعمال المغربية، ويشغل رواد مواقع التواصل في كل مرة يعاد عرضه.