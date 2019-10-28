فاتح ربيع 1 بعد غد الأربعاء.. وهذا تاريخ عيد المولد النبوي

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن فاتح شهر ربيع الأول 1441 هجرية، هو بعد يوم غد الأربعاء 30 أكتوبر 2019 ميلادية، وأن عيد المولد النبوي الشريف سيكون يوم الأحد 12 ربيع الأول 1441 هجرية موافق لـ 10 نونبر 2019 ميلادية.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول 1441 هـ، بعد مغرب يوم الاثنين 29 صفر 1441 هـ موافق لـ 28 أكتوبر 2019، فلم يثبت لديها رؤيته.