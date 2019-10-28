حقق فوزه الأول في البطولة.. الدفاع يهزم “لوصيكا” ويتقدم في الترتيب

حقق فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، فوزه الأول في البطولة الاحترافية، بعد تغلبه على ضيفه أولمبيك خريبگة بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المواجهة، التي احتضنتها أرضية ملعب العبدي بالجديدة، إلى التعادل دون أهداف، قبل أن يتمكن صاحب الأرض من افتتاح حصة التسجيل في الدقيقة الأولى من عمر الجولة الثانية، بواسطة اللاعب هشام مساكي.

وحافظ فارس الدكالة على هذا الهدف فيما تبقى من أطوار المباراة، ليعلن الحكم جلال جيد عن نهايتها بفوز أبناء بادو الزاكي، بهدف نظيف.

ومكن هذا الفوز، الدفاع الجديدي من الارتقاء للمركز السادس في جدول الترتيب، رافعا رصيده لخمس نقاط، جمعها الفريق من فوز، وتعادلين، بينما مني بالهزيمة مرة واحدة، مع العلم أن زملاء المهدي قرناص يمتلكون مباراة ناقصة.

من جهته تجمد مجموع نقاط “لوصيكا” عند النقطة السادسة، في المركز السادس، بعدما تعرض الفريق لهزيمته الأولى، مقابل ثلاثة تعادلات، وفوز وحيد.