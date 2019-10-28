غسان يروي تفاصيل ” التحرش الجنسي بزوجته في الشارع”.. ويصرح: لا يجب السكوت عن الظاهرة،

اشتكى الفنان الكوميدي، غسان بوحيدو، اليوم الاثنين، من تعرض زوجته ليلى للتحرش الجنسي في الشارع، موضحا تفاصيل الواقعة في حديثه لـ”اليوم24″، ومبرزا أنه أراد مشاركتها مع الجمهور لتشجيع جميع الفتيات، اللائي يتعرضن للتحرش على فضح الأمر، وعدم السكوت عنه.

وشدد غسان، في حديثه مع “اليوم24″، أنه كان بإمكانه إخفاء تفاصيل الواقعة، التي حدثت، السبت الماضي، لكنه أراد من خلال مشاركتها مع الجمهور تشجيع كل فتاة تعرضت أو تتعرض للتحرش على عدم السكوت، وقد أطق هاشتاغ حول الموضوع تحت مسمى #التحرش_ماشي_رجولة”.

وحول تفاصيل الواقعة، روى غسان أنه كان في مشوار مع زوجته، ووالدته وشقيقها، وأثناء مرورهم في شارع محمد الخامس في الرباط، تعرضت زوجته للتحرش بوضع شخص يده على صدرها، وعندما واجهته برد فعل، دفعها، ورماها أرضا.

وأضاف غسان أنه كان رفقة زوجته، إلا أنهما كان بعيدين قليلا عن بعضهما، لأنهما كانا رفقة أفراد من أسرتيهما، ما مكن المتحرش بها من الاعتداء عليها، إذ حاولت الدفاع عن نفسها، إلا أنه دفعها، ورماها أرضا، مستعرضا عضلاته عليها.

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وأضاف غسان أنه حاول الإمساك بالمتحرش بزوجته، إلا أن هذا الأخير تمكن من الفرار من بين يديه.

وأشار غسان إلى أن المصالح الأمنية ألقت القبض على المتحرش بزوجته بعد أن تقدمت إليها بشكاية في الموضوع.

وتوصل غسان بعد مشاركته ما حدث مع زوجته في الشارع على حسابه في “أنستغرام”، بعدد من الرسائل، مصدرها فتيات تعرضن للتحرش، ولم يستطعن الحديث، حسب ما أدلى به، مشددا على أنه حان الوقت لمواجهة هذه الظاهرة.