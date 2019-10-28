الوحدة قدم تنازله عن شكواه ضد اللاعب.. رسميا انتهاء أزمة باتنة مع فريقه السابق

انتهت أزمة اللاعب المغربي مراد باتنة، المنتقل خلال “الميركاتو” الصيفي الماضي، لنادي الجزيرة الإماراتي، مع فريقه السابق الوحدة.

وقدم نادي الوحدة تنازله عن الشكوى التي تقدم بها ضد باتنة، لقيامه بفسخ عقده مع الفريق، والتوقيع في كشوفات نادي الجزيرة، حيث حفظت لجنة النزاعات باتحاد كرة القدم الإماراتي، القضية، اليوم الاثنين

وكان الاتحاد الإماراتي، استشار حينها الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، في القضية، حيث رخص هذا الأخير، للاعب المغربي خوض مبارياته مع الجزيرة إلى حين النظر في الملف.

يذكر أن زملاء باتنة، يحتلون المركز الخامس في ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي، برصيد 10 نقاط، متخلفين بثلاث نقاط عن المتصدر الشارقة، وذلك بعد مرور خمس جولات من التباري.