حسن أوريد، مؤرخ ومفكر وأديب
فوجئت كثيرا بزيادة المدّة السجنية في حقّ الصّحافي المغربي توفيق بوعشرين خلال مرحلة الاستئناف، ولا يمكن إلا أن أعتبر هذا الحكم الصادر “صادما ومفاجئا”.
كنت أتوقع، وبالنظر إلى السياق الزمني للمحاكمة، والمتواتر مع بلاغ الديوان الملكي بخصوص العفو عن الصحافية في ذات المؤسسة هاجر الريسوني، وما احتواه من إشارات أن يعرف هذا الملف منفرجا، لكن حدث العكس.
لا يمكن أن أتنبأ بعفو ملكي قريب عن الصحافي توفيق بوعشرين لكن كل شيء ممكن..
كانت هذه تفاصيل خبر الحكم على بوعشرين.. أوريد: كنت أتوقع أن يكون محتوى بلاغ الديوان الملكي في حق الريسوني إشارة لتخفيف الحكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.