رفع حالة التأهب في الممثليات الإسرائيلية بداعي "تهديدات إيرانية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفعت عدة ممثليات إسرائيلية خارج البلاد، في الآونة الأخيرة، حالة التأهب، بداعي تزايد التهديدات على الممثليات، و"الخشية من عمليات إيرانية".

وبحسب هيئة البث العامة، فإن رفع حالة التأهب يأتي على خلفية "تحذيرات" رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وعلى خلفية "تحذيرات" رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي.

وكان قد حذر نتنياهو، اليوم، من أن إيران نصبت صواريخ بعيدة المدى في اليمن، قادرة على استهداف إسرائيل.

وأضاف أن إيران تسعى للحصول على سلاح يمكنها معه ضرب أي هدف في الشرق الأوسط بدقة تصل إلى أمتار معدودة.

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وعلى صلة، حذر كوخافي، الأسبوع الماضي، من مواجهة وشيكة مع إيران، سواء على الجبهة الشمالية أو على الجبهة الجنوبية.

وعلى صلة أيضا، تجدر الإشارة إلى أن جميع السفارات الإسرائيلية ستكون مغلقة، يوم غد الثلاثاء، ضمن جملة من التشويشات في العمل، ذات صلة بتراجع شروط الموظفين في وزارتي الخارجية والأمن الإسرائيليتين.