قطع الطرقات مستمر في لبنان .. والبنوك مغلقة

بيروت ـ وكالات: يستمر اللبنانيون في قطع الطرقات والشوارع الرئيسية في استكمال للاحتجاجات المستمرة منذ 12 يوما، يأتي ذلك بينما قالت جمعية مصارف لبنان إن البنوك ستظل مغلقة اليوم الثلاثاء ولكنها تعمل علي ضمان تلقي العاملين في القطاعين العام والخاص لرواتبهم.

وأصيب 3 لبنانيين خلال فتح الجيش طريق صيدا الأولي، خلال تدافع مع المحتجين قبل أن يتمكن من إعادة فتحه، فيما تدخل الاحتجاجات المستمرة يومها الثاني عشر مع استمرار قطع العديد من الطرقات. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء أن عناصر الصليب الأحمر نقلت إصابتين إلى مستشفى دلاعة في صيدا، فيما نقلت الجمعية الطبية الإسلامية إصابة أخرى، في حين غطت سحب الدخان سماء المدينة، حيث قطع المحتجون طرقات صيدا الداخلية بالإطارات المشتعلة. وعمد المحتجون إلى قطع الطرق بأساليب عدة، فأحرقوا الإطارات المطاطية والمستوعبات وركنوا عشرات السيارات في طرق أخرى، فيما تحاول الأجهزة الأمنية فتح مسارب جزئية لتسهيل حركة المواطنين. وعند جسر الرينج في بيروت، افترش المتظاهرون بأجسادهم وخيامهم الطريق، كما في مفترق الشيفروليه وجل الديب في المتن، وقطعوا الأوتوستراد الساحلي، الذي يربط العاصمة بشمالها وجنوبها في أكثر من نقطة. وفي شمال لبنان، قطع المحتجون الطريق بين طرابلس وعكار بالإضافة إلى قطع لطرق داخلية ورئيسية عدة، وتعطلت الحركة في البقاع الذي بات شبه معزول بعد قطع طريق ضهر البيدر وزحلة وغيرها. أما في جنوب لبنان، قطع المحتجون طريق كفرمان قبل أن يعاودوا فتحه وتعود حركة السير إلى طبيعتها.

من جانبها، ذكرت جمعية مصارف لبنان امس إن البنوك ستظل مغلقة اليوم ولكنها تعمل علي ضمان تلقي العاملين في القطاعين العام والخاص لرواتبهم. وذكرت في بيان “على الرغم من الأوضاع الصعبة وانقطاع الطرقات، سوف تحرص المصارف على تأمين رواتب موظفي القطاع العام، وبخاصة ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية”. وتابعت أن المصرف المركزي قام بتأمين السيولة اللازمة لسداد الرواتب وأن “أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرة” في مختلف أنحاء لبنان.