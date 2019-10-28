الجيش السوري يثبت نقاطه على الحدود مع تركيا

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات: نفذت وحدات الجيش السوري انتشارا على الحدود السورية التركية بريف الحسكة الشمالي من ريف رأس العين الشرقي غربا وصولا إلى القامشلي شرقا وثبتت نقاطها على محور يمتد حوالي 90 كم. وبدأت وحدات الجيش السوري عملية الانتشار من ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، وتابعت تحركها ودخلت قرى وبلدات دودان وقصر شرك وحاصدة فوقاني وعامودة والجوهرية وتل حمدون وخرزة وفوقاني الدار وابو جرادة والقرمانية وكربشك والسلام عليك وربة حاج ابراهيم والعرادة ولبوة وفقيرة والإبراهيمية ومشيرفة والأسعدية وباب الفرج والشكرية، بحسب وكالة “سانا” السورية الرسمية.

سياسيا، توجه وفدا الحكومة السورية والأمم المتحدة إلى مدينة جنيف السويسرية للمشاركة في أعمال أول اجتماع للجنة الدستورية يوم الجمعة القادم. وقالت عضو لجنة الدستور السورية عن وفد الأمم المتحدة ميس كريدي :” مشاركتنا في اللجنة الدستورية إلى جانب وفدي الحكومة السورية والمعارضة سيكون لها تأثير”. وأضافت:”اعتقد أن وفدنا يتمتع بالحيادية السياسية، نعمل بكل قدرتنا على أن يكون دستور سورية القادم، دستور عصري، ويكرس حالة الدولة وبعيداً عن التبعية السياسية لأحد”. وقالت كريدي، من مطار دمشق الدولي قبل التوجه إلى جنيف على متن طائرة روسية خاصة، لوكالة الأنباء الالمانية (د. ب. أ):” كثر الحديث عن وجود أكثر من نسخة للدستور السوري كما روج له سابقاً، ولكن توجهنا إلى جنيف لإقرار دستور سوري يكرس فكرة الدولة، وكل ما يقال عن نسخ دستورية هي إشاعات ، نحن نذهب وأنا من ضمن اللجنة المصغرة، نعمل على دستور جديد أساسه هو دستور 2012 “. يشار الى أن طائرتين خصصتهما الحكومة الروسية لنقل 78 من أعضاء لجنة مناقشة الدستور، (50 عضوا يمثلون وفد الحكومة السورية ) و(29 يمثلون المجتمع المدني ووفد الأمم المتحدة ) ، من مطار دمشق الدولي إلى مطار جنيف مباشرة إضافة إلى وفد إعلامي سوري .