بعد مقتل البغدادي.. جنوب شرق آسيا يتوقع حربا طويلة على فكر التنظيم الإرهابي

بلومبرج: وفاته لا تعني نهاية (داعش)

مانيلا ـ عواصم ـ وكالات: أشادت دول جنوب شرق آسيا التي تحارب نفوذ تنظيم “داعش” في المنطقة بمقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي لكنها قالت إن قوات الأمن تتأهب لمعركة طويلة للتصدي لأفكاره المتشددة.

وأمس قالت الفلبين وإندونيسيا وماليزيا، حيث يوجد بعض من أكثر المتطرفين تنظيما في آسيا، إنها تتأهب لعمل انتقامي محتمل من جانب أتباع التنظيم بما في ذلك هجمات “الذئاب المنفردة” التي يشنها مواطنون اعتنقوا الأفكار المتطرفة من خلال آلة الدعاية القوية التي يديرها التنظيم على الانترنت. وقال دلفين لورينزانا وزير الدفاع الفلبيني إنه رغم أن موت البغدادي سيربك تنظيم “داعش” فلا يزال التنظيم يمتلك قدرات ويمثل خطورة.

وقال لورينزانا “هذه ضربة للتنظيم نظرا لمكانة البغدادي كزعيم. لكنها مجرد انتكاسة لحظية نظرا لتعمق التنظيم واتساع نطاقه على مستوى العالم. سيأخذ شخص ما مكانه”. ويمثل جنوب شرق آسيا محورا مهما لـ”داعش” التي ألهمت المتشددين في غرب أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا حتى اندونيسيا والفلبين. وتخشى الفلبين وماليزيا واندونيسيا أن يستغل أنصار التنظيم من المنطقة والفارين من العراق وسوريا الثغرات الحدودية الكثيرة وغياب القانون ووفرة السلاح في مينداناو للاحتماء في القرى النائية. وقد أعلن التنظيم مسؤوليته عن أربعة تفجيرات انتحارية منذ يوليو من العام الماضي في الفلبين التي خاضت أطول معاركها منذ الحرب العالمية الثانية في 2017 عندما حاصر متطرفون مدينة ماراو واحتلوها على مدى خمسة أشهر رغم الغارات الجوية والهجمات البرية. وشارك في عملية ماراو مقاتلون من سبع دول على الأقل من بينها ماليزيا التي لا تزال في حالة تأهب عالية والتي ألقت القبض على 400 شخص للاشتباه في وجود صلات تربطهم بجماعات متشددة.

من جانبها، ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي، لا يعني نهاية التنظيم. وأوضحت الوكالة فى تحليل للآوضاع عقب مقتل البغدادى أنه من السابق لأوانه القول بأن تنظيم داعش أصبح قوة مستهلكة، خاصة أنه لا يزال له امتداد في مناطق أخرى من العالم ولا يزال ينفذ هجمات فيها. وأشارت إلى أن مقتل البغدادي ربما يمثل صيحة لآنصار التنظيم وعنصرا محفزا يجمع أنصاره ليظهروا للولايات المتحدة والآخرين أنهم مازالوا قوة لا يستهان بها.

وأوضحت أنه ربما يأتي ذلك في شكل زيادة في عدد الهجمات التي ينفذها التنظيم. وقال أمارناث أماراسينجام، الأستاذ المساعد في جامعة كوينز وزميل معهد الحوار الاستراتيجي في لندن إن خليفة البغدادي “سيكون شخصا مناسبا لاحتياجات (التنظيم) الحالية،أي قائد عسكري له خلفية ارهابية بإمكانه أن يكون بمثابة إشارة إلى عملية انتقالية قوية”. وأضاف: “ربما نشهد زيادة محدودة في الهجمات، و هذا أمر متوقع لكن لا ينبغي أن يتم الخلط بينها وبين القوة”.