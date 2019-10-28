مقتل شخص وإصابة 53 آخرين في احتجاجات كربلاء العراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية، الإثنين، مقتل شخص على الأقل وإصابة 53 آخرين، نتيجة استخدام الشرطة الذخيرة الحية لتفريق محتجين بمدينة كربلاء.

وذكر مصدر طبي أن الوفاة نجمت عن التعرض لطلق ناري في الرأس، مضيفا أن 6 من المصابين في حالة حرجة.



وفي وقت سابق، قتل 5 متظاهرين وأصيب أكثر من 100 آخرين في اشتباكات مع قوات الأمن في العاصمة بغداد.

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وأعلنت السلطات فرض حظر التجوال في العاصمة بدءا من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليل اليوم بالتوقيت المحلي للعراق.

ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد، حيث يدعو المتظاهرون إلى محاسبة الفاسدين ووقف التدخل الإيراني، وتعد هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.

وخلفت الاحتجاجات مقتل 74 متظاهرا بطلق ناري وإصابة 3654 آخرين في الأيام الـ3 الأولى للمظاهرات واعتقال 158 تم إطلاق سراح 123 منهم، أما الباقون فلا يزالون رهن الاعتقال، بحسب إحصاءات المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ومصادر أمنية وطبية.