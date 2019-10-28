حظر تجوال ببغداد وليلة اصطياد البغدادي.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: السلطات العراقية تعلن فرض حظر التجوال في بغداد، ودعوات للتظاهر بغزة الجمعة في الذكرى الـ102 لوعد بلفور، ورعب وتفجيرات ضخمة.. شهود يروون تفاصيل ”ليلة اصطياد البغدادي“، و”مليونية السيارات“.. شلل بالطرق وجرحى جنوبي لبنان، والقضاء العراقي يستدعي وزيرين سابقين في قضايا فساد.

وفي الاقتصاد تطالعون: صندوق النقد: العجز المالي يتواصل في إيران وانهيار صادرات السلع، وتايلاند: تأثير قرار ترامب بإلغاء بعض المزايا التجارية الأمريكية محدود، والذهب يستقر ترقبا لقرار الفائدة الأمريكي.



كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.



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