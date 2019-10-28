قيادي سابق بتنظيم "الجهاد" المصري: التشرذم وتوقف التمويل مصير داعش

توقع قيادي سابق بتنظيم الجهاد الإسلامي في مصر أن يكون التشرذم وتوقف التمويل هو مصير داعش، بعد الإعلان عن مقتل أبوبكر البغدادي في عملية أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تنظيم داعش الإرهابي الذي ظهر خلال فوضى الصراعات في سوريا في العراق وشهد نمواً سريعاً فاق الجماعات الأخرى المتشددة، واحتل منطقة شاسعة من الأراضي، وأعلن ما زعم أنها "الخلافة". تلقى أقوى ضربة منذ ظهوره في 2013 بمقتل البغدادي.

ويرى نبيل نعيم، القيادي السابق بتنظيم الجهاد في مصر، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن مقتل زعيم تنظيم داعش سيؤدي إلى تمزق التنظيم لعدة تنظيمات أصغر وأوسع انتشاراً.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتوقف التمويل المقدم للتنظيم لحين تعيين قيادة جديدة، مما قد يتسبب في تشتت بقايا التنظيم.





وأوضح نعيم، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن التمويل هو أهم ما يمكّن التنظيمات الإرهابية من الاستمرار، مما يبشر بنهاية التنظيم حال توقف التمويل، وقد يؤدي ذلك إلى أن يستقل كل فرع بنفسه إذا لم يصل تمويل للقيادة المركزية، إلى أن يجد ممولو التنظيمات الإرهابية قائداً قوياً وشخصية يثق به.

ورجح أن يكون العراق حاضنة لبقايا عناصر داعش خلال الفترة المقبلة، وأن يخرج منهم خليفة للبغدادي، خاصة في ظل التوترات والمظاهرات الحالية في العراق، مشيراً إلى أن غالبية أعضاء التنظيم كانوا ضباطاً سابقين في جيش صدام حسين.

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كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد، الأحد، أن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، استغرق ساعتين وشاركت فيه نحو 8 مروحيات.

وظل البغدادي مختبئاً منذ 5 سنوات، فيما أعلنت الولايات المتحدة منذ سنوات عن مكافأة قدرها 25 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات تؤدي للوصول إليه.

يذكر أن ترامب أكد أيضاً خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن القوات الأمريكية أجرت تحليل الحمض النووي للبغدادي بعد مقتله مباشرة.

ترامب أكد أن الجيش الأمريكي لم يفقد أياً من قواته خلال عملية استهداف البغدادي، بينما قُتل العديد من مرافقيه.

والإثنين، أعلن الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الإثنين، أن واشنطن تمتلك فيديوهات وصوراً عن عملية قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، ولكنها تخضع جميعها لقواعد المعلومات السرية.



وأوضح ميلي، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم التوصل لمعلومات دقيقة حول موقع وجود البغدادي على بعد 4 أميال من الحدود السورية التركية، مؤكداً أن ملاحقة زعيم التنظيم انتهت بتفجيره سترته الناسفة، وإلقاء القبض على شخصين من موقع عملية الاستهداف.



وأكد أن الجنود الذين ساهموا في اصطياد البغدادي ظلوا حتى إجراء فحص الحمض النووي، وتابع قائلاً: "تم التخلص من رفات البغدادي بالشكل المناسب بإلقائه في البحر".