صفقة تاريخية من "إف 35" بين لوكهيد مارتن والبنتاجون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد شركة لوكهيد مارتن ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، للإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائي للعقد الذي طال انتظاره للجيل الجديد من مقاتلات "إف- 35"، الذي سيكون الأكبر على الإطلاق.



وذكرت وكالة أنباء (بلومبرج) أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة صفقة شراء المقاتلات الشبح "إف- 35" للجيش الأمريكي والجيوش المتحالفة معه حوالي 34 مليار دولار، لشراء 478 مقاتلة، وهو أكبر عقد لشراء الطائرات حتى الآن.

ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة بعد إغلاق أسواق المال الأمريكية، الإثنين، أو في وقت مبكر، الثلاثاء.

وقال كين بوسنريدي، المدير المالي لشركة لوكهيد مارتن ومقرها مدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند، خلال الإعلان عن إيرادات الشركة في 22 أكتوبر/تشرين الأول، إنه يتوقع الانتهاء من الاتفاق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبهذا الاتفاق يرتفع عدد المقاتلات المطلوبة من الشركة إلى 978 مقاتلة للقوات الأمريكية والقوات الحليفة من إجمالي 3100 مقاتلة على الأقل تعتزم الشركة إنتاجها.