من بن لادن للبغدادي.. البحر مقبرة رؤوس الإرهاب

لقي جثمانا الإرهابيين أسامة بن لادن وأبوبكر البغدادي نفس المصير، حيث تم إلقاء جثتيهما في ظلامات البحر لإخفاء معالم مرورهما على البشرية التي عانت من ويلات إرهابهما.

وعمدت الإدارة الأمريكية إلى جعل قاع البحر مقبرة رؤوس الإرهاب في العالم حتى لا تتحول قبورهم إلى مزار للإرهابيين ومعتنقي الأيديولوجيات المتطرفة، لتغوص جثتا قادة أخطر تنظيمين إرهابيين في العالم في غياهب الظلمات.

وبنفس الطريقة التي دفن بها بن لادن في أعمق منطقة في شمال بحر العرب عقب مقتله في غارة لقوات مشاة البحرية الأمريكية على المجمع الحصين القريب من العاصمة الباكستانية عام 2011، تم التخلص من رفات جثة أبوبكر البغدادي في أحد البحار.

وفي حالة بن لادن تعذرت الإدارة الأمريكية بأن هذا كان الخيار الأمثل نظرا لضيق الوقت، وأن نقل الجثمان لأي دولة كان سيستغرق وقتا أطول.



وقال جون برينان، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمكافحة الإرهاب في ذلك الوقت، إنه "تم دفن جثمان بن لادن مع الالتزام الصارم بأحكام الشريعة الإسلامية والعادات".

وأكد برينان أن الولايات المتحدة أرادت أن تنفذ التقليد الإسلامي الذي يقضي بدفن الموتى خلال 24 ساعة من الوفاة وكان من الصعب إيجاد دولة ترغب في دفن جثة بن لادن في هذا الوقت الضيق، على حد قوله.





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وأضاف: "الذهاب إلى بلد آخر وإجراء هذه الترتيبات والمتطلبات كان سيتجاوز هذه المدة في رأينا، ومن ثم رأينا أن الطريقة الأمثل لضمان أن جثمانه سيدفن بطريقة إسلامية مناسبة القيام بهذه الإجراءات التي تسمح لنا بتنفيذ الدفن في البحر".

وعلى طريقة إدارة أوباما فضلت إدارة ترامب التخلص من رفات البغدادي بنفس طريقة بن لادن ليواجه نفس المصير، وليكون البحر مقرا أبديا للمطلوب رقم واحد في العالم.

وقال رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي، الإثنين، إن الفيديوهات المتعلقة بعملية مقتل زعيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي قد تصبح متاحة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف رئيس الأركان الأمريكي أنه تم التخلص من رفات البغدادي بالشكل المناسب بإلقائه في البحر، دون ذكر تفاصيل أو اسم البحر الذي ألقيت جثة البغدادي به.



وسبق ذلك أن توقع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين أن تتبع الولايات المتحدة مع جثة البغدادي نفس بروتوكول دفن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.



وفي مقابلة على قناة إم تي بي قال أوبراين إن "جثة البغدادي سيتم التخلص منها بشكل صحيح"، وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتبع نفس البروتوكول الذي اتبعته مع بن لادن، قال "أتوقع أن يكون الأمر كذلك".

وتلقى تنظيم داعش الإرهابي، أمس الأحد، ضربة قاصمة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم التنظيم.

وكشف الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن مقتل البغدادي استغرق ساعتين، وشاركت فيه نحو 8 مروحيات، وأن القوات الأمريكية أجرت تحليل الحمض النووي لزعيم تنظيم داعش بعد مقتله مباشرة.

وأكد ترامب أن الجيش الأمريكي لم يفقد أياً من قواته خلال عملية استهداف البغدادي، بينما قُتل العديد من مرافقي زعيم داعش، لافتاً إلى أن القوات لاحقته حتى وصل إلى نهاية نفق مسدود ثم فجّر نفسه مع 3 من أطفاله.