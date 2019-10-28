"العموم البريطاني" يرفض طلب جونسون إجراء انتخابات مبكرة

رفض مجلس العموم البريطاني، الإثنين، طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون الخاص بإجراء انتخابات مبكرة.

وأكد المجلس، في بيان له، أن طلب جونسون بشأن إجراء انتخابات في 12 ديسمبر/كانون الأول مرفوض تماماً.

وقال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الخميس، إنه طلب من البرلمان الموافقة على إجراء انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول، في إطار مساعيه لضمان انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على تمديد مهلة "بريكست" الخاصة بخروج بريطانيا حتى 31 يناير/كانون الثاني المقبل.

ويتزامن قرار الاتحاد الأوروبي مع مساعي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لإجراء انتخابات مبكرة، بعد أن أجبره معارضوه على طلب تمديد مهلة الخروج رغم تعهده بأنه لن يفعل ذلك أبداً.

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وكان من المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بحسب وعد جونسون.

وقبل الاجتماع، بدت غالبية الدول الأوروبية منفتحة على إرجاء بريكست لمدة 3 أشهر، أي حتى 31 يناير/كانون الثاني 2020، وهي مهلة أرغم جونسون على طلبها رغم تأكيده أنه يرفضها.

وينبغي على قادة الاتحاد الأوروبي أن يقرروا مدة الإرجاء الثالث لموعد بريكست.

وتقبل الدول الأعضاء من حيث المبدأ تأجيلاً لتفادي خطر بريكست غير منظم، لكن بعضها، خصوصاً فرنسا، تثير جدلاً حول مدة التأجيل.

ويُرتقب إجراء تصويت، الإثنين، في البرلمان البريطاني بشأن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، اقترحها رئيس الوزراء، الخميس الماضي، للخروج من المأزق.

وجونسون الذي لا يملك أكثرية برلمانية يحتاج إلى أكثرية الثلثين من النواب البالغ عددهم 650 نائباً، لإجراء انتخابات مبكرة، وبالتالي إلى دعم قسم من المعارضة.

ويعارض حزب العمال اتفاق جونسون بشأن بريكست، ويصر على أنه لن يدعم خيار الانتخابات حتى يتخلى عن تهديده بترك الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق على الإطلاق.