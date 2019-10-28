إعلان حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب حرائق الغابات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية مع انتشار النيران على مساحة تزيد عن 14 ألف هكتار ما أجبر السكان على الفرار.

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وواصل آلاف رجال الإطفاء عملهم حتى صباح اليوم لمكافحة الحرائق الهائلة التي اجتاحت منطقة سونوما الشهيرة بصناعة النبيذ شمال كاليفورنيا، حيث يتعرض نحو 80 ألف مبنى ومنشأة للتهديد بحسب السلطات المحلية.

وقالت سلطات الإنقاذ في لوس أنجلوس إنها أصدرت أوامر إخلاء إلزامية بعد اندلاع حريق غربي طريق سريع بالقرب من متحف "غيتي" حيث دمرت الحرائق عشرات المنازل والمزارع .

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتواصل هذه الرياح التي صدر تحذير بأعلى المستويات بشأنها حتى صباح الاثنين.