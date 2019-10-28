شكرا لقرائتكم أجبر ركاب على مغادرته أثناء سيره.. سجن رئيس قطار مصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت النيابة العامة المصرية الاثنين حبس رئيس أحد القطارات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة مصرع شخص وإصابة أخر سقطا من القطار اثناء سيره، حسب ما قال مسؤول قضائي.

وقال المسؤول إن النيابة العامة بطنطا في محافظة الغربية (دلتا النيل) "قررت الحبس 4 أيام لحين انتهاء التحقيقات وسماع أقوال شهود عيان".

وكان بيان من الهيئة القومية لسكك حديد مصر نشر الاثنين على صفحتها الرسمية على فيسبوك قال "إنه أثناء مسير قطار 934 مكيّف الاسكندرية-الاقصر وأثناء قيام رئيس القطار بمطالبة إثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفع الأجرة و أثناء تهدية القطار (..) قاما بالنزول منه أثناء مسيره".

أسفل العجلات

وأضاف البيان "أدى ذلك إلى سقوط أحدهم أسفل عجلاته وتوفي في الحال وأصيب الراكب الآخر، وتم نقلهما بالاسعاف لمستشفى طنطا العام"، موضحا أن "الراكبين من الباعة الجائلين".

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وأشار البيان إلى أنه تم التحفظ على "رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد وعرضه على النيابة (..) واتخذت الهيئة قرارا بوقف رئيس القطار وسفري (عامل خزائن الأمتعة) القطار لحين أنتهاء التحقيق معهما".

وانتشرت الاثنين على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي في مصر مقاطع فيديو لركّاب القطار نفسه يروون ما حدث ولكن بوقائع مختلفة.

رميا نفسيهما

وقال أحدهم وقد بدا غاضبا للغاية "إن كمساري (رئيس القطار) فتح الباب لإثنين (ليس معهم) فلوس وجعلهما يرميان نفسيهما من القطار وهو يسير".

وأضاف "بسبب 70 جنيها (4,3$) فتح لهما الباب (..) وركاب القطار كلهم شهود على ذلك".

وجاء في بيان الهيئة أن وزير النقل كامل الوزير أكّد "أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات تجاه المذكور في حالة ثبوت الواقعة".