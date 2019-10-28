البنتاغون يعلن اعتقال رجلين أثناء الهجوم على مقر البغدادي







اسماء السيد - واشنطن: أعلن مسؤول عسكري أميركي بارز الاثنين أن القوات الأميركية أعتقلت رجلين أثناء تنفيذها الغارة التي أدت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في سوريا. وقال رئيس هيئة الاركان مارك ميلي خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون "لقد تم اعتقال رجلين بالغين حيين .. وهما الان محتجزان لدينا في منشأة آمنة".

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