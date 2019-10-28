شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المصرى للدراسات يطلق خدمة فيديو للخبراء فى الشئون المصرية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، خدمة جديدة للفيديو يشارك فيها نخبة من خبراء المركز من مختلف التخصصات بالتعليق والتحليل على أحداث الساعة فى مصر والشرق الأوسط والعالم بشكل دورى.

تعتمد خدمة الفيديو الجديدة على تقديم محتوى أكثر عمقا للجمهور العام والمهتمين بمتابعة الشأن الداخلى والخارجى فى صورة تعليق قصير لا تتجاوز مدته ثلاثة دقائق، ويوفر المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية هذا الخدمة لكافة المواقع الالكترونية فى مصر وخارجها بهدف تعميم الفائدة من وجود نخبة من أهم الباحثين والخبراء داخل المركز.

وتضم قائمة الخبراء فى المركز المصرى أسماء بارزة فى مقدمتهم الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس الهيئة الاستشارية والدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز واللواء محمد إبراهيم والدكتور محمد مجاهد الزيات والدكتورة نهى بكر والدكتور محمد كمال والدكتور جمال عبدالجواد والسفير عزمى خليفة والدكتور حسن ابو طالب والدكتور محمد كمال أعضاء الهيئة الاستشارية والخبراء المعروفين الدكتور محمد فايز فرحات والدكتور صبحى عسيله والدكتور توفيق اكليمندوس والدكتور دلال محمود والدكتور خالد حنفى والدكتورة رغدة البهى والدكتور أحمد امل والأساتذة مجدى صبحى وأحمد عليبة وسعيد عكاشة وعزت إبراهيم.

كما ينتظر أن يدعو المركز كافة الخبراء المعنيين بالقضايا المصرية والعربية والدولية للمشاركة فى الخدمة الجديدة التى تسعى إلى تلبية تطلعات المتابعين للمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعى، فضلا عن التواصل مع مراكز بحثية فى العالم العربى وعلى المستوى الدولى لإبرام شراكات خاصة فى هذا الخصوص. ويقدم المركز المصرى للدراسات الاستراتيجية عبر الخدمة الجديدة مجموعة كبيرة من شباب الباحثين ينتظر أن يقدموا إسهامات واسعة فيما يتعلق بالقضايا المختلفة.