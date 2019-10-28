شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات البرلمان": تنظيم زيارة برلمانية للمنطقة الصناعية بمرغم بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن اللجنة ستنظم زيارة ميدانية إلى المنطقة الصناعية بمرغم بالإسكندرية خلال الأيام المقبلة، لمتابعة مستجدات العمل بها، فضلاً عن متابعة الضوابط التى وضعتها اللجنة مع هيئة التنمية الصناعية والشركة القابضة للبتروكيماويات، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، فى شأن المنطقة الصناعية.

وأضاف "كمال مرعى"، أنه قد ورد إلى اللجنة معلومات تفيد بأن هناك مشكلات فى المرافق، لذلك قررت اللجنة تنظيم زيارة ميدانية إلى المنطقة، برفقة ممثلين عن الجهات ذات الصلة بعمل المنطقة الصناعية، إلى جانب أعضاء اللجنة.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن عدد من التسهيلات الجديدة لمستثمرى مجمع مرغم 2 المخصص لصناعة البلاستيك فى الإسكندرية، ومن ضمن هذه الحوافز، بحسب منشور للمستثمرين والذى يحوى نتيجة اجتماع رئيسا التنمية الصناعية وجهاز المشروعات مع مستثمري مرغم، رفع الحد الأقصى لعدد الوحدات المخصصة للمستثمر الواحد بالمرحلة الثانية من مجمع البلاستيك بمرغم لنحو 8 وحدات بدلا من 4 وحدات كما طرح فى كراسات الشروط.

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